Das Aufbauteam der Kerwe ist seit einigen Tagen im Einsatz. Bis kurz vor Schluss wurde gewerkelt, damit am Freitagabend Eröffnung gefeiert werden kann. Die kommenden Tage bringen kulinarischen Genuss, Rhythmus und sportliche Herausforderungen.

Bereits eine Stunde vor dem offiziellen Krönungsakt der neuen Lindenprinzessin, die Diana I. ablösen wird, sind die Schenken am Freitagabend geöffnet. Um 18.30 Uhr werden dann die Blaskapelle und die Kita Sonnenstrahl den Auftakt zum Kerwewochenende inklusive des majestätischen Wechsels begleiten. Die Musikbühne wird an jedem Tag bespielt. „Die Batschkabbemusiker“ machen am Freitag um 20 Uhr den Anfang, gefolgt von den Pfälzer Partypower-Königen „Grand Malör“ am Samstagabend um 19.30 Uhr. Sonntags beginnt die Band „21plus & Freunde“ um 15.30 Uhr, bevor „Stonehenge“ um 17.30 Uhr übernimmt.

Das Kerwegeschehen startet natürlich schon am Morgen, ganz traditionell, mit einem Weißwurstfrühstück bei der Jugendfeuerwehr, das zünftig von der Blaskapelle untermalt wird. Die Qual der Wahl werden Kuchenfreunde beim Kerwe-Café der Schwegenheimer Landfrauen haben, das um 14 Uhr öffnet.

Letztmals öffnet der Ausschank am Montag, 9. September, um 17 Uhr. Während sich die Besucher sonntags schon im Hufeisenwerfen versuchen konnten, wird es zum Abschluss der Veranstaltung nochmal richtig herausfordernd: Das Sackkarrenrennen gibt’s zum großen Kerwe-Finale um 18 Uhr.