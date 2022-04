Sabine Eilrich ist die neue Leiterin des Kindergartens „Kerwespatzen“. Eilrich kommt ursprünglich aus Karlsruhe und wohnt seit Sommer 2021 in Rülzheim. Vorher war sie in mehreren anderen Einrichtungen in Leitungsfunktion tätig und hat sich nebenberuflich im Sozialfachmanagement weitergebildet. Maria Raupp, eine „Ur-Rülzheimerin“, arbeitet seit 2018 bei den „Kerwespatzen“ und ist seit Ende Januar 2022 stellvertretende Leiterin. Nach dem Ausscheiden der bisherigen Leiterin Julia Winschel führte sie die Einrichtung kommissarisch.