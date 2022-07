Mit einer besonderen Kerwe will Kuhardt der Kirchenpatronin St. Anna gedenken. Denn 1522 wurde die katholische Kirche auf ihren Namen geweiht. Für Ortsbürgermeister Christian Schwab (CDU) ist das Jubiläum „Anna 500“ ein Grund zu feiern. Am zweiten Septemberwochenende startet die Kerwe bereits ab Freitag, 9. September, – also einen Tag früher als gewohnt. An den meisten Tagen gibt es Livemusik. Kita- und Schulkinder sowie Vereine werden Schwab zufolge am Samstag einen Umzug durch das Dorf gestalten, bei dessen Ankunft am Dorfplatz die Kerwe offiziell eröffnet wird. Mit einer Messe im Freien wird das Jubiläum am Sonntag gefeiert. Am Montag gibt es nochmals Live-Musik. Der Kerweausklang folgt am Dienstag. Da es ein besonderes Fest ist, wird laut Schwab die zur Verfügung stehende Fläche auf dem Dorfplatz um Teile der Hördter Straße erweitert und auch der Bürgerhof mit der Fläche rund um die Kirche steht zur Verfügung. Der Ortsbürgermeister ruft Gemeindemitglieder in einem Appell dazu auf, das Fest zu unterstützen. Das Orga-Team um Kathrin Hamburger, Natalie Götz, Roland Eiswirth, Georg Rassenfoss und Christian Schwab freuen sich auf Helfer und Vorschläge.