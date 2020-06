Die Hagenbacher Kerwe, die stets am zweiten Oktober-Wochenende stattfindet, fällt in diesem Jahr aus. Das teilt die Stadtspitze mit. Laut geltender Corona-Bekämpfungsverordnung sind Großveranstaltungen bis Ende Oktober in Rheinland-Pfalz verboten. Auch der Wintermarkt, der für 20./21. November geplant war, wird vermutlich nicht stattfinden. Mit der Organisation müsste man schon jetzt beginnen, wie es weiter heißt. Das sei jedoch nicht möglich, da nicht absehbar ist, welche Bestimmungen dann gelten. Nicht ausgeschlossen ist, dass es kleinere Alternativ-Veranstaltungen geben wird. Das hänge von den weiteren Landesverordnungen und der Corona-Entwicklung ab.