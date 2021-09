Die traditionell im Oktober stattfindende Bellheimer Kerwe wird dieses Jahr ausfallen. Das beschloss der Gemeinderat am Donnerstag. Hauptargument war, dass sich auf dem Festplatz in der Jahnstraße die Abstände nicht so recht einhalten und eine Einbahnstraßenregelung, wie beim Gartenmarkt im Spiegelbach erfolgreich praktiziert, sich nicht so leicht umsetzen ließe. Bereits vor der Abstimmung hatte der Beigeordnete Harald Walter (FDP) darauf hingewiesen, dass der Kerwe-Umzug ausfallen müsse; zudem habe die Brauerei signalisiert, dass sie das Bockbierfest mit dem die Kerwe freitagabends offiziell eröffnet wird und bei dem der Bellheimer Lord und der Ehrenamtspreisträger „Der große Bellheim“ vorgestellt werden, nicht abhalten werde. Trotzdem werden die beiden Aushängeschilder Bellheims gekürt, sagte Ortsbürgermeister Paul Gärtner (FWG), der selbst einmal Bellheimer Lord war, auf Anfrage der RHEINPFALZ. Vorgestellt werden sollen sie im kleinen Kreis in der Brauereikantine.