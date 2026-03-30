Bei der Kerwe in Rülzheim kam es zu einem Streit, bei dem ein 19-Jähriger schwer verletzt wurde. Ein damals 18-Jähriger wurde nun zu einer Jugendstrafe verurteilt.

Dem damals 18-Jährigen hat die Staatsanwaltschaft Landau vorgeworfen, im August 2025 seinem Kontrahenten Stiche in Brust und Bauch sowie Fußtritte gegen den Kopf versetzt zu haben. Vorausgegangen war ein Streit zwischen dem späteren, damals 19-jährigen Opfer, und dem 18-Jährigen.

Angeklagter geständig

Nun hat die 2. Strafkammer des Landgerichts Landau am Montag, 30. März, ein Urteil gegen den Angeklagten verkündet. Die Kammer hat den geständigen Angeklagten wegen Körperverletzung in Tateinheit mit Besitz von Betäubungsmitteln und wegen gefährlicher Körperverletzung zu einer Jugendstrafe von 5 Jahren verurteilt und die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt angeordnet. Bis zur Unterbringung in der Entziehungsanstalt muss der Angeklagte in Haft bleiben.

Opfer schwer verletzt

Den Sachverhalt hat die Strafkammer nach umfangreicher Beweisaufnahme als erwiesen angesehen. Danach hat der Angeklagte infolge eines vorherigen Streits auf der Kerwe in Rülzheim im August 2025, bei dem er körperlich unterlegen war, seinen Kontrahenten mit einem zwischenzeitlich beschafften scharfkantigen Gegenstand nochmals angegriffen. Der 19-Jährige befand sich zu diesem Zeitpunkt auf dem Nachhauseweg. Der Angeklagte verletzte das Opfer mit mehreren Stichen in Brust und Bauch sowie Fußtritten gegen den Kopf schwer.

Mit dem Urteil hat die Kammer laut Pressemitteilung auch über eine zeitlich vorgelagerte Anklage entschieden, die eine Körperverletzung des Angeklagten unter Alkohol- und Drogeneinfluss sowie Betäubungsmittelbesitz zum Gegenstand hatte. Die Kammer hat Jugendstrafrecht zur Anwendung gebracht.

Entzug angeordnet

Die Staatsanwaltschaft hatte eine Jugendstrafe von fünf Jahren beantragt, der Verteidiger hielt drei Jahre für angemessen. Beide Seiten beantragten die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt. Grundlage ist Paragraf 64 des Strafgesetzbuchs: Demnach soll das Gericht die Unterbringung anordnen, wenn eine Person einen Hang zum übermäßigen Konsum alkoholischer Getränke oder anderer berauschender Mittel hat und wegen einer überwiegend darauf zurückzuführenden rechtswidrigen Tat verurteilt wird. Dies gilt insbesondere, wenn die Gefahr weiterer erheblicher Taten besteht und die Abhängigkeit zu einer dauerhaften, schwerwiegenden Beeinträchtigung der Lebensgestaltung, Gesundheit oder Leistungsfähigkeit geführt hat. Das Urteil ist dem Gericht zufolge noch nicht rechtskräftig.