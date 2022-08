Die Rülzheimer Kerwe hat nach zwei Jahren Corona-Pause ein neues Programm. Auf Umzug und Kerwekranz müssen die Besucher verzichten.

Der Startschuss fällt am Samstag, 6. August, 18 Uhr, auf dem Kerweplatz. Im Gegensatz zu den Jahren seit 1993 findet kein Kerweumzug statt, auch wird kein Kranz hochgezogen. Der Umzug war eingeführt worden, nachdem der Kerweplatz in der Gartenstraße neugestaltet worden war. 30 Gruppen und Vereine hatten sich beim ersten Umzug beteiligt. In den letzten Jahren wurde die Teilnahme aber immer geringer, sodass sich die Verantwortlichen entschlossen, die Kerwe nach der Corona-Pause anders zu eröffnen. Am kommenden Samstag findet um 18 Uhr ein Fassbieranstich statt, der vom Musikverein, den „Pfälzer GuggeGlucke“, dem Tanzsportclub Royal und der Karnevalsgesellschaft rot-weiß „Die Stecher“ umrahmt wird. Die Landfrauen und der Sportverein unterstützen bei der Verteilung von Getränken und Brezeln. Die Eröffnung werde einige Überraschungen bereithalten, betont der Beigeordnete Michael Braun.

Auf das Aufziehen eines Kerwekranzes wird verzichtet, weil nicht sicher sei, ob der Mast, an dem Kranz hochgezogen werden sollte, nach fast 30 Jahren noch stabil genug für eine solche Belastung ist. Daher wolle man kein Risiko für die Besucher eingehen, so die Gemeinde.

Info

Rülzheimer Kerwe: Samstag, 6., bis Dienstag, 9. August. Öffnungszeiten: samstags und montags 15 bis 1 Uhr, sonntags 12 bis 1 Uhr, dienstags 15 bis Mitternacht.