Am Wochenende findet wieder die Westheimer Kerwe statt. In Absprache mit den Vereinen und den Schaustellern beginnen die Festtage erstmals am Freitag um 18 Uhr und enden am Montagabend.

Auch wenn die „offizielle“ Eröffnung erst am Samstag stattfindet, freuen sich alle Beteiligten, wenn Gäste bereits am Freitagabend zahlreich vorbeikommen. Am Kerwesamstag um 16 Uhr startet die Kerweparade der Oldtimerfreunde. Sie führt durch die Obere Straße, Raiffeisenstraße, Hauptstraße und den Hasensprung. Bereits ab 13 Uhr können Gäste zu Kaffee und Kuchen der Landfrauen auf den Kerweplatz kommen.

Richard Lechnauer ist mit seiner Drehorgel am Samstag und auch am Sonntag vor Ort und sammelt wie jedes Jahr Spenden für einen guten Zweck. Um 17.30 Uhr findet auf dem Kerweplatz die offizielle Eröffnung mit Freibier, Brezeln und alkoholfreien Getränken statt. Ab 20 Uhr gibt es Live-Musik mit „Purple Heart reloaded“.

Feuerwehr organisiert Entenrennen

Der Kerwesonntag beginnt um 10 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst auf dem Spielplatz neben dem Bürgerhaus. Ab 11 Uhr spielen die Lingenfelder Dorfmusikanten auf dem Kerweplatz zum Frühschoppen bei Weißwurst und Getränken auf. Um 14 Uhr findet das von der Feuerwehr organisierte Entenrennen am Hofgraben statt. Von 16 bis 18 Uhr können die Festbesucher „Internationale Orgelhäppchen“ aus aller Welt in der protestantischen Kirche genießen. Bei Fingerfood präsentieren Westheimer Organistinnen und Organisten akustische Leckerbissen an der Voit-Orgel. Ab 18 Uhr ehrt die Ortsgemeinde auf dem Kerweplatz zunächst die Westheimer Teilnehmer und Teinehmerinnen am „Stadtradeln 2022“, danach geht es weiter mit der Siegerehrung des Entenrennens durch die Feuerwehr.

Am Kerwemontag bewirtet der Gesangverein ab 11 Uhr seine Gäste im Sängerheim, der Festbetrieb auf dem Kerweplatz beginnt um 15 Uhr. Um 18 Uhr findet auf dem Schulhof der Grundschule eine Übung der Jugendfeuerwehr statt.