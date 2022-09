Nach zwei Jahren ohne richtige Kerwe, kann am Wochenende wieder ohne Einschränkungen gefeiert werden. Los geht es am Freitag um 18.30 Uhr findet auf dem Kerweplatz mit den Kindern der Kita Sonnenstrahl und der Schwegenheimer Blaskapelle statt.

Höhepunkt ist die Inthronisierung der neuen Schwegenheimer Lindenprinzessin, die dann im Anschluss gemeinsam mit Ortsbürgermeister Bodo Lutzke den Fassbieranstich vornehmen wird. Ab 20 Uhr präsentieren dann live die „Batschabbe-Musiker“ ihre Lieder in „Pälzer Mundart.“

Am Samstag, 10. September, beginnt der Kerwebetrieb um 15 Uhr. Ab circa 19.30 Uhr heizen dann die „Pfälzer Frühgrummbeere“ den Besuchern ein.

Ab 11 Uhr steht am Sonntag, 11. September, der Weißwurst-Frühschoppen mit dem Reitverein und der Schwegenheimer Blaskapelle auf dem Festprogramm. Ab 14 Uhr gibt es im Kerwecafé der Landfrauen Kaffee und selbstgebackenen Kuchen. Am Abend ab rund 19.30 Uhr sind die Bubble Cambers live on Stage.

Sackkarrenrennen am Montag

Unter dem Motto „Grumbeer-Stubbler“ steht am Montag um 18 Uhr das traditionelle Sackkarrenrennen. Die Teams können sich ab sofort per E-Mail an kulturverein-schwegenheim@gmx.de oder telefonisch unter 06344 941 92 97 (AB) anmelden. Es winken wieder tolle Preise.

An allen vier Kerwetagen sind natürlich auch unsere Schausteller dabei: Firma Wittmann mit dem Fischeangeln, Folienballons und dem Glücksrad. Außerdem gibt es ein Kinderkarussell sowie einen Süßigkeitenwagen. An allen Tagen ist auch Haußbrand mit seinen edlen Bränden und weiteren Köstlichkeiten dabei. Der Turnverein bietet von Freitag bis Sonntag Crêpes an. Am Montag gibt es dann vom Elternbeirat der Kita leckere Waffeln.

Der Schaustellerbetrieb beginnt am Freitag um 16 Uhr, am Samstag um 15 Uhr, am Sonntag um 13 Uhr und am Montag um 15 Uhr.