Von Samstag, 21. September bis Dienstag 24. September feiert Leimersheim seine Kerwe. Neben den Schaustellern freuen sich insbesondere die Vereine des Kulturkreises über Besucher. Die Bewirtung durch die Vereine beginnt analog zum Festbetrieb am Samstag um 18.30 Uhr, am Sonntag um 12 Uhr, am Montag und Dienstag jeweils um 17 Uhr. Livemusik kommt am Samstag von Danny Wünschel und am Montag von der XanXGrupp.

Vor dem Kerwetreiben lädt die Kirchengemeinde am Samstag, 21. September um 17 Uhr zum Kerwegottesdienst in der St.-Gertrudis-Kirche ein. Gegen 18 Uhr, formiert sich am Brunnenplatz der Umzug der Vereine, der den Kerwebaum um Kerweplatz geleitet. Mit dem Fassanstich und kulturellen Beiträgen wird die Eröffnung der Kerwe gefeiert. Organisiert wird die Kerwe von der Ortsgemeinde und dem Kulturkreis.