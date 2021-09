Die Wörther Kerwe wird von Samstag bis Montag gefeiert. Nach der Eröffnung um 17 Uhr gibt es um 18 Uhr ein Straßentheater und ab 20 Uhr Unterhaltung mit der „Eased Music Group“. Am Sonntag tritt um 14 Uhr der Frauenchor auf, bevor sich der Musikverein Edelweiß um 15.30 Uhr präsentiert und ab 19 Uhr die Band „Freestyle“ aufspielt. Am Montag unterhält die AH-Band des FC Bavaria ab 15 Uhr, Franz Roth bietet ab 19 Uhr Live Musik am Keyboard, der Männerchor will um 19.30 Uhr mit seinen Gesangsbeiträgen das Publikum begeistern. Am Sonntag gibt es einen Flohmarkt vom Tierschutzverein „Sonnenschein“ und der neu gegründete Flutopferhilfeverein „Wörther Flutengel“ bietet an den Kerwetagen Ahrwein-Proben an, während der FC Bavaria wie gewohnt für das leibliche Wohl sorgt. Geöffnet wird sonntags um 11 Uhr, montags um 15 Uhr. Eingang ist nur von der über die Königstraße her. Es wird auf die 3G-Regeln geachtet. Wenn kein Abstand gehalten werden kann, besteht Maskenpflicht.