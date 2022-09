Die Gemeinde feiert am Wochenende vom 17. bis 20. September ihre Kerwe. Sie wird am Samstag um 16.30 Uhr mit einem Ökumenischen Gottesdienst eröffnet. Der Kinderchor „Erlfinken“ übernimmt die musikalische Gestaltung. Der Umzug, angeführt vom Musikverein „Seerose“, zieht ab 17 Uhr vom Kirchplatz durch die Hauptstraße zum Festplatz im Weidfeld. Den Kerwekranz tragen diesmal die aktiven Sänger des Gesangvereins „Frohsinn“, die Aufstellung des Kerwebaumes am Festplatz übernimmt die Freiwillige Feuerwehr.

Wenn Ortsbürgermeister Roland Bellaire das Fass mit Freibier angestochen hat, starten die Grundschulkinder ihren Luftballon-Wettbewerb. Zahlreiche Schausteller werden am Kerweplatz im Weidfeld mit ihren Fahrgeschäften für Kurzweil sorgen. Am Samstagabend ab 19 Uhr singt die „XanXGrupp“ aus Rülzheim am Kerweplatz. Die Bewirtung der Gäste übernimmt an allen Tagen der FC „Viktoria“ Neupotz. Das Cafe wird von Samstag bis Dienstag vom NeunerRat übernommen. Die Einnahmen werden zugunsten von DKMS für die Aktion Axel Wünschel gespendet. Am Dienstagnachmittag sorgt die Gitarrengruppe „Inges Chorona“ für Unterhaltung.

Eine alte Tradition wird am Kerwemontag gepflegt. Dann treffen sich die Sänger des Gesangvereins „Frohsinn“ zum Kerwesingen im Clubhaus am Sportplatz. Von 10 Uhr bis 12.30 Uhr wird der Männerchor Ausschnitte aus dem derzeitigen Repertoire bieten. Zum Ausklang am Dienstagabend lädt Ortsbürgermeister Roland Bellaire ab 17 Uhr alle Kinder zu Freifahrten auf dem Karussell ein.