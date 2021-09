LEIMERSHEIM. Leimersheim feiert seine Kerwe in einer corona-angepassten Form vom 25. bis 27. September auf dem Dorfplatz am Bürgerhaus. Dort stehen ein Kinderkarussell und einige der gewohnten Stände parat.

Getränke sowie verschiedene Gerichte werden von Vereinen des Kulturkreises angeboten, der die Kerwe zusammen mit der Gemeinde organisiert. Am Samstag ist die Eröffnung um 17 Uhr, für die musikalische Unterhaltung sorgt die „Xangsgrupp“ von Michael Weigel. Am Sonntag findet um 10.30 Uhr der Kerwegottesdienst in der St.-Gertrudis-Kirche statt, anschließend wird der Kerweplatz geöffnet, es unterhält der Musikverein Leimersheim. Am Montag erfolgt die Öffnung um 17 Uhr. Es spielt Marcel von den Kirchbergern.

Die Seniorenbeauftragten laden am Kerwemontag, 27. September, von 15 bis 18 Uhr die Senioren des Ortes zu einem Kaffeenachmittag ins Bürgerhaus ein. Hierfür sind Anmeldungen bei der Seniorenbeauftragten Marliese Wünschel, Telefon 07272 8867 erforderlich.

Die Kerwe findet unter Einhaltung der aktuellen 2GPlus-Regeln statt. An den Eingängen zum umzäunten Areal werden Impf- und Teststatus kontrolliert. Über die Kerwetage wird eine zusätzliche Corona-Teststation im Gemeindehaus eingerichtet. Diese ist samstags von 15 bis 18 Uhr, sonntags von 9 bis 12 Uhr und montags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.