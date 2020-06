Die Hördter Kerwe am letzten August-Wochenende ist abgesagt. Laut 10. Corona-Verordnung des Landes sind Kirmesfeiern bis 31. August grundsätzlich untersagt, begründet Bürgermeister Max Frey (CDU) die Entscheidung. In den nächsten Tagen soll zusammen mit der Kulturgemeinde über eine mögliche Alternativveranstaltung beraten werden. Nach Rülzheim ist Hördt das zweite Dorf in der Verbandsgemeinde, das wegen der Corona-Pandemie keine Kerwe ausrichtet. Kuhardt und Leimersheim wollen laut Frey ihre Entscheidung noch abwarten. „Was man jetzt schon sagen kann, dass die Kerwe, wenn überhaupt in diesen Orten ohne die großen Fahrgeschäfte stattfinden würde.“