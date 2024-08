Am Freitag startet das Kerwetreiben. Neu in diesem Jahr ist ein Flohmarkt am Sonntag. Was sonst noch geboten wird.

Am Freitag um 18.30 Uhr zieht der Kerweumzug durchs Dorf, der auf dem Kerweplatz an der Arena endet. Dort wird bei der Eröffnungsfeier unter anderem die Wingerter Rosenprinzessin inthronisiert, der Kerwekranz wird gestellt und es gibt Freibier. In diesem Jahr lockt zudem eine Tombola die Besucherschar. Lose kosten einen Euro, die Preisverleihung ist samstags ab 21 Uhr. Der Kerwe-Sonntag beginnt mit einem Gottesdienst auf dem Kerweplatz um 11 Uhr, danach gibt es einen Mittagstisch bestehend aus Fläschknepp mit Meerrettichsoße. Ab 13 Uhr öffnet die Kaffeetafel. Neu in diesem Jahr ist ein Flohmarkt „Von Familien für Familien“ von 12 bis 15 Uhr rund um das „Franzosen Bänkel“. Um 16 Uhr ist dann das Kerwespiel der neu formierten ersten Mannschaft des SV Weingarten gegen den TSV Lingenfeld II. Ein Frühschoppen wird am Montag ab 10 Uhr angeboten, der den Kerweausklang bildet.