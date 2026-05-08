Ortsbürgermeister Thomas Ehl (CDU) eröffnet mit dem Fassbieranstich am Samstag, 9. Mai, um 18 Uhr die Kerwe in Scheibenhardt. Sie geht bis Dienstag, 12. Mai. Auf dem Festplatz aufgebaut sind Fahrgeschäfte, Spielbuden und der Süßwarenstand. Die Ortsgemeinde, also die Mitglieder des Ortsgemeinderats, übernehmen die Bewirtung der Kerwegäste. Dabei werden sie von örtlichen Vereinen unterstützt. Mit dem Reinerlös des Kerweausschanks möchte die Gemeinde die Erneuerung der Küche im Bürgerhaus finanzieren. Am Sonntag gibt es Kaffee und Kuchen von den Bienwald- und Feuerfüchsen. Am Dienstag ab 17 Uhr spendiert die Gemeinde Freifahrten auf den Fahrgeschäften für Kinder und Jugendliche.