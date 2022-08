Vom 12. bis 15. August wird im Unterdorf, in Niederlustadt, mit Schaustellern und Live-Musik die Laurentiuskirchweih gefeiert. Los geht es am Freitag, 12. August. Um 17 Uhr öffnen die Lyra-Chöre ihr Sängerheim. Die offizielle Eröffnung mit Beiträgen der Kitas, Fassbieranstich durch Ortsbürgermeister Volker Hardardt und Konzert vom Musikverein Ottersheim ist um 19 Uhr. Um 20 Uhr unterhalten die „Skyriders“ mit Live-Musik. Bewirtet werden die Gäste an allen Tagen durch den Fußballverein, die Lyra-Chöre und die Freiwillige Feuerwehr. Das Lyra-Sängerheim ist am Samstag ab 17 Uhr, am Sonntag, von 12 bis 14 Uhr und von 17 bis 22 Uhr sowie am Montag ab 17 Uhr geöffnet. Der Fußballclub lädt am Samstag und Montag ab 18 Uhr zu Cocktails und mehr in „Paul’s Garage“ ein; am Sonntag wird ab 10 Uhr ein Weißwurstfrühstück angeboten. Live-Musik gibt es am Samstag, ab 20 Uhr, mit „Jo’s Mum“ und am Sonntag, ab 18.30 Uhr, mit „Lou and Friends“.