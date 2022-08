Auf dem großen Festplatz vor der Tulla-Schule wird von Samstag, 20. August, bis Dienstag, 23. August, die Sondernheimer Kerwe gefeiert. Die Kirchweih wird am Samstagabend, 18.30 Uhr, mit dem Fassbieranstich eröffnet. Zum Auftakt spielt der Fanfarenzug des Musikvereins 1959 Sondernheim, welcher durch den festlichen Einzug und das Aufstellen des „Kerwebaums“ durch die „Sunnemer Briggewoochbuwe“ unterstützt wird. Nach dem „Anschießen der Kerwe“ mit drei donnernden Gewehrsalven des Schützenvereins 1957 Diana wird von der Kulturgemeinde Sondernheim das von der Ottersheimer Brauerei „Bärenbräu“ gestiftete Eröffnungsfreibier ausgeschenkt. Neben Kinderkarussell und Autoscooter gibt viele weitere Stände und Angebote. Besonders hervorzuheben ist der „Kerwe“-Gottesdienst am Sonntag um 11 Uhr auf dem Festplatz. Im Anschluss gibt es ein herzhaftes Mittagessen am „Kerwe Ständl“ des KJG Fördervereins. Zum Ausklang am „Kerwe“-Dienstag spielt das Germersheimer Seniorenorchester ab 14 Uhr. Zahlreiche Vereine bereichern das Speisen- und Getränkeangebot.