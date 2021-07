Die „Pfortzer Kerwe“ wird in diesem Jahr auf der Tullawiese hinter der Tullahalle gefeiert. Dies gab Ortsvorsteher Jochen Schaaf bekannt. Gefeiert wird am traditionellen Kerwe-Wochenende Ende August. In diesem Jahr jedoch nur an zwei Tagen. Am Samstag, 28. August, wird nach dem Fassanstich (17 Uhr) Musik geboten. So sorgen am Abend Michael und Fabienne Samtmann als Duo „Daddy Cool“ für Unterhaltung. Am Sonntag, 29. August, ist um 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst, der von Pfarrerin Ariane Guttzeit und Pfarrer Fredy Bernatz geleitet wird. Der Musikverein Harmonie spielt im Anschluss zum Frühschoppen auf. Ab 14.30 Uhr findet ein Quiz statt. Örtliche Vereine sorgen für Ausschank und Essen; in der Tullahalle soll es sonntags zudem Kaffee und Kuchen geben. Die Tuallwiese wurde ausgewählt, da noch nicht sicher ist, wie Ende August die Corona-Auflagen sind und hier ein geregelter Einlass möglich ist. Im letzten Jahr fand keine Kerwe statt; davor war das Fest seit einigen Jahren vorm Alten Schulhaus gefeiert worden.