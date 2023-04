Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Jockgrimer Kerwe, die traditionell am zweiten Wochenende im August stattfindet, wird wegen der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr abgesagt. Dies entschied der Ortsgemeinderat in seiner jüngsten Sitzung. Abspecken wäre zu aufwendig.

Einfach fiel dem Ratsgremium dieser Beschluss nicht, wie die lange Diskussion zeigte. Da es nach jetzigem Stand kaum eine Kirchweih wie zu Vor-Corona-Zeiten geben könnte, sah die Ortsgemeinde es als