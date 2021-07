Nachdem es lange Zeit danach ausgesehen hatte, dass die Rülzheimer Kerwe auch in diesem Jahr ausfallen muss, gibt es jetzt wieder Hoffnung. Da die Corona-Beschränkungen in Rheinland-Pfalz ab 2. Juli weiter gelockert werden, soll das Ordnungsamt der Verbandsgemeindeverwaltung prüfen, ob, wie und unter welchen Voraussetzungen die Durchführung der Kerwe am 1. Augustwochenende möglich sein kann. Dies gab der 1. Beigeordnete der Ortsgemeinde, Michael Braun, bei der Gemeinderatssitzung bekannt.