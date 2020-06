Wegen der Corona-Pandemie wird die Rülzheimer Kerwe von Samstag, 1., bis Dienstag, 4. August, abgesagt. Über die Kirchweih-Feiern in Hördt, Kuhardt und Leimersheim wird in vier Wochen entschieden, wenn neue Verordnungen und Erkenntnisse vorliegen. Darauf einigte sich ein Gremium aus Verbandsbürgermeister sowie den Ortsbürgermeistern und Kulturgemeinde- beziehungsweise Kulturkreisvorsitzenden.

„Der Spagat zwischen Schutz auf der einen und den dafür notwendigen Abstands- und Hygienebedingungen auf der anderen Seite ist nicht zu leisten“, begründet Rülzheims Ortsbürgermeister Reiner Hör die Entscheidung. Für die Entscheidung über die Kerwen in den anderen drei Gemeinden, die später als die Rülzheimer Kerwe stattfinden, will sich das Gremium Zeit nehmen, weil die Entwicklungen der nächsten Wochen abgewartet werden sollen. Eine Option wäre, statt der Kerwen Alternativveranstaltungen anzubieten, so Verbandsbürgermeister Matthias Schardt.