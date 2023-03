Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die „Pfortzer Kerwe“ in Maximiliansau findet dieses Jahr nicht statt. Eigentlich hätte das Kerwe-Fest am traditionellen letzten August-Wochenende in abgespeckter Form auf der Tullawiese stattfinden sollen (wir berichteten). Nun zog das Organisatoren-Team um Ortsvorsteher Jochen Schaaf die Notbremse. Gründe dafür sind die vage rechtliche Lage und die aktuell wieder ansteigenden Corona-Zahlen im Landkreis, gab Schaaf bekannt.

Es gab bereits mehrere Treffen mit Vertretern von Vereinen, der Kirchengemeinden, Gewerbe und aus dem Ortsbeirat. Ein Programm für zwei Tage stand. Unsicherheit herrschte aber bis zuletzt