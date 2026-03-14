Wie soll das alte Hauptschulgebäude künftig genutzt werden? Ideen gab es schon viele. Bei den Planungen spielt der Brandschutz eine gewichtige Rolle.

Zwei mögliche Varianten zur zukünftigen Nutzung des ehemaligen Hauptschulgebäudes, das inzwischen der Stadt Hagenbach gehört, stellte Christian Lyachenko vom Architekturbüro BAU4 Architekten aus Karlsruhe dem Stadtrat vor. Dieses Büro hatte den Auftrag der Objektplanung erhalten. Nach dem ersten Schritt, der Bestandsaufnahme, wurde mit der Erstellung der Vorentwurfsplanung begonnen, wozu auch erste Abstimmungsgespräche mit dem Kreis- und Landesjugendamt sowie Vertretern der Unteren Bauaufsicht und des Brand- und Katastrophenschutzes stattfanden. Dazu wurde auch das Musterprogramm Kita vom Landkreis Germersheim verwendet.

Im Gebäude sind derzeit die Kita „Kinderland“ mit 50 Kindern sowie der Hort mit 40 Kindern und verschiedene andere Institutionen untergebracht, wie etwa die Kleiderkammer oder das Reparaturcafé. Sowohl Kita als auch Hort sollen in Zukunft erweitert werden. Architekt Lyachenko ging zunächst auf die insgesamt sehr große Fläche des Grundstücks und des Gebäudes ein, sprach vom ersten Konzept, an dem weiter gearbeitet wurde, unter anderem mit einem Rückbau des Flachbaus und den neuen Zugängen zur Kita und den anderen Geschossen sowie zur Rückseite mit dem Freibereich.

Bauzeit liegt bei eineinhalb bis zwei Jahren

Dann kam die zweite Variante ins Gespräch, in der auch die Kita St. Michael mit ins Gebäude aufgenommen werden könnte, die – so Bürgermeister Christian Hutter (CDU) – ebenfalls renoviert werden müsste. Diese müsste dann ins dritte Obergeschoss mit dem gleichen Raumcluster wie die Kita „Kinderland“ kommen. Dazu sind bisher schon Gespräche wegen Brandschutz und Baurecht geführt worden. Vom Baurecht her wäre es machbar, aus pädagogischen Gründen wäre eine zweite Kita im Gebäude zulässig. Da diese Kita aber auch U3-Kinder hat, wäre deren Weg dorthin zu weit. Der Brandschutz hält die Lösung für zu riskant, also nicht für möglich – insgesamt also eine sehr schwierige Variante.

Dazu kamen die Kostenberechnungen. Die Variante 1 läge momentan bei knapp acht Millionen netto, die Variante 2 bei knapp 8,5 Millionen ohne Freibereich. Daran schloss sich eine längere Fragerunde der Ratsmitglieder an. Wie sieht es beim Umbau aus? Bleibt die Kita im Gebäude und geht in ein höheres Geschoss oder muss sie umziehen? Das Verlagern innerhalb des Gebäudes wäre nach Ansicht des Architekten möglich und spare Geld. Die Frage nach der Bauzeit beantwortete er mit eineinhalb bis zwei Jahren. Um die Frage, ob überhaupt ein viertes Stockwerk benötigt werde, wurde ebenso diskutiert, bis nach einer guten Stunde die Abstimmung erfolgte.

Einstimmig beschlossen wurde auf der Grundlage der Variante 1 fortzufahren. Die Verlegung der zweiten Kita in das Gebäude soll nicht weiter verfolgt werden. Dann soll weiter am oberen Geschoss gearbeitet werden. Und die Frage beantwortet werden, was dort ohne die zweite Kita geschieht.