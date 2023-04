Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer nur noch oben schaut, bekommt schnell ein steifes Genick. Das Wesentliche spielt sich oft eine Ebene tiefer ab. Auch im Landkreis Germersheim.

Der erste Kreis in der Pfalz! Ja, der Kreis Germersheim hatte es mal wieder geschafft und war am Dienstag ganz vorne dabei. Leider nicht in einem der vielen begehrenswerten Rankings – glücklichste Bewohner,