Ab Mittwoch, 16. Dezember, gilt der bundesweite Lockdown, in den Schulen ist entsprechend die Präsenzpflicht aufgehoben. Nach den Ferien findet nach derzeitiger Planung von 4. bis 15. Januar in allen Schularten ausschließlich Fernunterricht statt. Für Schüler bis einschließlich der 7. Jahrgangsstufe wird eine Notbetreuung angeboten. Abiturprüfungen sollen wie geplant stattfinden.

Da durch diese Regelungen die Hauptschülerströme zu den Stoßzeiten wegfallen, werden ab 16. Dezember 2020 bis einschließlich 15. Januar 2021 keine Verstärkerbusse mehr fahren. Das kündigte der Erste Kreisbeigeordnete, Christoph Buttweiler in einer Pressemitteilung an. Alle Fahrgäste, also auch die Schüler, die in die Betreuung der Schulen gehen, werden gebeten, die regulären Linienbusse zu nutzen.

