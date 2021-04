Der gemeinsame St. Martins-Umzug der Ortsgemeinde und auch der Rülzheimer Weihnachtsmarkt fallen der Corona-Pandemie zum Opfer und finden definitiv nicht statt. Dies beschloss der Gemeinderat bei drei Gegenstimmen der AfD. Allerdings könnte es beim Weihnachtsmarkt eventuell eine Alternative geben, die die Kulturgemeinde aber erst noch mit ihren Mitgliedsvereinen besprechen will.

Sowohl der St. Martins-Umzug als auch der Weihnachtsmarkt sind wegen der Corona-Landesverordnung nur schwer zu realisieren. Das wurde bei der Sitzung des Gemeinderates noch einmal deutlich gemacht. Die Auflagen seien zu groß. Daher hatten sich das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde (VG) und die Kreisverwaltung gegen die Veranstaltungen ausgesprochen.

Umzüge nur in Kindergärten

Bei den St. Martins-Umzügen in der VG haben sich Bürgermeister Matthias Schardt und die Ortsbürgermeister der vier Gemeinden für eine einheitliche Regelung ausgesprochen: Danach soll jeder der örtlichen Kindergärten einen eigenen St. Martins-Umzug in kleinerem Rahmen ohne Publikum veranstalten, wie dies in den zurückliegenden Jahren auch schon der Fall war. Einen Umzug der Ortsgemeinde wird es in keiner der Gemeinden geben.

Die Organisatoren der Schatzsucher-Gottesdienste der Katholischen Pfarrgemeinde hatten angeregt, anstelle eines Umzugs die Bevölkerung zu bitten, ihre Höfe oder Fenster zu St. Martin entsprechend zu dekorieren, dann könnten die Kinder am Martinstag mit ihren Laternen unter dem Motto „Rülzheimer St. Martins-Spaziertage“ an diesen Häusern vorbeiziehen. Nach dem Umzug könnten Brezeln an sie verteilt werden. Allerdings brauchen sie dabei Unterstützung durch die Gemeinde. Dies lehnte Ortsbürgermeister Reiner Hör (Aktive Bürger) ab. Er habe „große Bauchschmerzen“ bei so einer Veranstaltung, weil eine Kontaktnachverfolgung schlichtweg unmöglich sei. Wenn die Gemeinde dies in die Hand nehme, müsse sie und auch er dafür die Verantwortung übernehmen, „und dafür halte ich meinen Kopf nicht hin“. Prinzipiell halte er diesen Vorschlag aber für eine sehr gute Idee, vielleicht sei es möglich, dies schon im kommenden Jahr umzusetzen und damit ein Alleinstellungsmerkmal für Rülzheim zu schaffen.

Umzug für AfD Planungssache

Die AfD ist grundsätzlich gegen pauschale Absagen, so Fraktionssprecher Ralf Hünerfauth. Die Durchführung eines St. Martins-Umzugs sei „eine Planungssache“ und könne sicherlich umgesetzt werden, wenn dies gewollt werde. Der Rat müsse nur sagen, „wir wollen das“. Wenn eine Umsetzung rechtlich nicht möglich sei, dann müsse eben abgesagt werden. Mit dieser Ansicht stand die AfD aber allein da, die anderen Fraktionen sprachen sich für eine Absage aus.

Alternative für Weihnachtsmarkt

Auch der Weihnachtsmarkt wird aus den gleichen Gründen abgesagt. Allerdings könnte es hier vielleicht eine Alternative geben: Ein Verein hatte bei der Kulturgemeinde angeregt, in einem Hof einen eigenen Weihnachtsmarkt durchzuführen. Dies will der Vorsitzende der Kulturgemeinde, Günter Dreyer, auch den anderen Vereinen anbieten. Sollten sich einige dazu bereit erklären, wird es eine gemeinsame Sitzung geben, um die Umsetzung zu besprechen. Allerdings müsse jeder Verein ein eigenes Hygienekonzept erarbeiten, machte das Ordnungsamt deutlich. Letztendlich müsse aber die Kreisverwaltung über eine Durchführung entscheiden.