Massen an Fischen, die in Folge eines Hochwassers an Sauerstoffmangel sterben: Bilder wie in diesem Sommer soll es künftig aus Neuburg nicht mehr geben. Die örtliche Wählergruppe brachte am Montag im Ortsgemeinderat den Bau eines „Auslassbauwerks“ am Lauterdeich für fauliges Wasser ins Gespräch. Ob ein solches gebaut werden müsste, soll geprüft werden.

Wie berichtet, waren Anfang August als Folge des Hochwassers bis zu 80.000 Fische erstickt. Der Grund: fauliges Wasser, das aus einem Polder abgeleitet werden musste. Um das Fischsterben