Die Kitas im Kreis Germersheim bleiben trotz Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat, am Dienstag aller Voraussicht nach offen.

In Zweibrücken, Pirmasens, Kaiserslautern, Speyer, Schifferstadt, Frankenthal und Ludwigshafen werden am Dienstag, 8. März, kommunale Kitas und soziale Dienste bestreikt. Auch Einrichtungen der evangelischen Kirche der Pfalz hatte die Gewerkschaft zum Warnstreik aufgerufen. Im Kreis Germersheim sei keine Kita betroffen, sagt Markus Holländer vom protestantischen Kindertagesstättenverband Speyer-Germersheim auf RHEINPFALZ-Anfrage. Der Kita-Verband als Träger übernehme zwar die ausgehandelten Abschlüsse im öffentlichen Dienst, sei aber selbst kein Tarifpartner und streike deshalb nicht. Im Dekanat Bad Bergzabern wird ebenfalls nicht gestreikt, wie Dekan Dietmar Zoller mitteilt. „Uns nicht derzeit nicht bekannt, dass in einer unserer Einrichtungen morgen gestreikt wird“, sagt auch Robin Schier, Geschäftsführer des Kita-Trägerdachverbandes für 19 Einrichtungen in Landau und Umgebung.

Die Kitas stöhnen derweil noch immer unter der Pandemie: Der Krankenstand unter den Erziehern sei nach wie vor hoch, sagt Holländer. „Wir haben viele Mitarbeiter, die erkranken, obwohl sie geimpft und geboostert sind.“ Der Kita-Verband hatte Ende Januar bessere Schutzmaßnahmen vom Bildungsministerium gefordert. Mehrere Kita-Leitungen im Kreis berichteten im RHEINPFALZ-Gespräch von hohen Corona-Zahlen bei Kindern und Erziehern und sprachen sich für strengere Test- und Quarantäneregeln aus. Wenn ein Kind erkrankt, müssen derzeit alle in der Gruppe abgeholt werden, können aber am Folgetag mit einem negativen Schnelltest zurückkehren. Der Organisationsaufwand sei in diesen Fällen für Kita-Mitarbeiter und Eltern hoch, so Holländer. Für den Verband sei es letztlich wichtig, dass die Einrichtungen offenbleiben.

Mit der seit Freitag gültigen Corona-Verordnung hat sich für die Kitas nichts geändert. Eine Testpflicht gibt es für die Kinder nicht. Das Land setzt weiterhin auf Freiwilligkeit.

In den laufenden Tarifverhandlungen fordert die Gewerkschaft verbesserte Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und die finanzielle Anerkennung der Arbeit. Die Tarifverhandlungen für die sozialen Berufe – in denen rund 83 Prozent Frauen tätig seien, bei den Erzieherinnen in Kitas sogar 94 Prozent – sei auch eine Auseinandersetzung um die Gleichstellung von Frauen im Arbeitsleben, so Verdi in einer Pressemitteilung. Daher rufe die Gewerkschaft bewusst am Internationalen Frauentag zu bundesweiten Aktionen und Streiks auf. Laut einem Verdi-Sprecher werden, von wenigen Einzelfällen abgesehen, keine kommunalen Kitas außer in den genannten pfälzischen Städten bestreikt. Dort, wo es Streiks gibt, wurden die Eltern informiert.