„Wir wollen keine Steingärten“, so die klare Aussage von Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) in der Germersheimer Stadtratssitzung. Anlass ist die „Vermeidung von Schottergärten“ die als Diskussionspunkt auf der Tagesordnung steht. Was aber nicht überall durchsetzbar ist.

Die „Diskussion“ bestand dann allerdings aus Redebeiträgen mit dem mehr oder weniger gleichen Tenor: „Wir wollen keine Steingärten.“ Deshalb auch der am Ende einstimmige Beschluss, dass zukünftige Bebauungspläne der Stadt so gestaltet werden, dass Schottergärten und Kunstrasen, der Erde abdeckt, unzulässig sind. „Die Bürger sollen durch gezielte Maßnahmen hinsichtlich der umweltfreundlichen und naturschützenden Begrünung von privaten Freiflächen sensibilisiert werden“, heißt es in dem Beschluss.

Andreas Müller (FWG) will noch ein Stückchen weitergehen. Er forderte, Anreize zu setzen, „dass Schottergärten wieder zurückgebaut werden“. Naturgrüne statt splittgeschotterte Vorgärten und Gärten könnten helfen, dem akuten Insektensterben entgegenzuwirken. Zudem, so die Stadtverwaltung, werde der flächenmäßigen Begrünung eine temperaturausgleichende Wirkung durch Verdunstungskälte und Beschattung zugeschrieben, sowie Staub und Lärm gefiltert.

Negativbeispiele solcher Schottergärten gebe es in der Germersheimer Mozartstraße, aber auch an anderen Stellen, so Bürgermeister Schaile. In der Bürgerfragestunde forderte der ehemalige Germersheimer Kommunalpolitiker Martin Kraus (Die Idealen) die Stadtverwaltung auf, konsequent gegen Schottergärten vorzugehen. Was aber laut Beigeordnetem und Baudezernent Sascha Hofmann gar nicht so einfach ist. In Stadtgebieten, in denen es nur alte oder gar keine Bebauungspläne gibt, habe die Stadt keinerlei Handhabe. „Da können die Bürger mit ihren Vorgärten machen, was sie wollen“, sagte Hofmann. Er verwies darauf, dass sich der Bau- und Stadtentwicklungsausschuss bereits mit dem Thema befasse und sicher auch 2021 damit beschäftigt sei.