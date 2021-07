Wie schon im vergangenen Jahr wird die Stadt auch in diesem darauf verzichten, auf die Außenbestuhlung von Germersheimer Gastronomen eine Sondernutzungsgebühr zu erheben. Das beschloss laut Bürgermeister Marcus Schaile (CDU) der Haupt- und Finanzausschuss am Dienstagabend. Zudem sagte er der RHEINPFALZ, dass Gastronomen und Gewerbetreibende von der Stadtverwaltung angeschrieben worden seien, um von den durch Corona Betroffenen zu erfahren, ob die Stadt ihnen entgegenkommen kann. Unter anderem habe sich das Café 10 in der Ludwigstraße gemeldet, das nun seinen Freisitz auf den gegenüberliegenden Königsplatz erweitern dürfe.