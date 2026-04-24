Im Oktober hatte der Stadtrat grünes Licht für eine schwimmende PV-Anlage auf dem Schauffele-See gegeben. Nun hat die neue Energie Wörth das Projekt gestoppt. Warum?

Es klang ein wenig futuristisch. Die Neue Energie Wörth GmbH, an der je zur Hälfte die Stadt Wörth und die Pfalzwerke AG beteiligt sind, plante eine schwimmende Photovoltaik-Anlage im südlichen Bereich des Schauffele-Sees. Es sollte eine Anlage mit einer Leistung von 8 Megawatt gebaut werden. Bei diesen sogenannten Floatovoltaics sind die Solarmodule auf einer schwimmenden Unterkonstruktion installiert. Die Idee stieß im Stadtrat auf breite Zustimmung. Nun hat die Neue Energie Wörth, die die Anlage selbst betreiben wollte, die Reißleine gezogen. Grund für die Entscheidung gegen das Projekt sei, „dass eine wirtschaftlich tragfähige Einspeisung des erzeugten Stroms in das öffentliche Netz unter den aktuellen Rahmenbedingungen nicht sichergestellt werden kann“, teilt Christoph Gröger, einer der beiden Geschäftsführer der Neuen Energie Wörth, mit. Zudem habe kein geeigneter Direktabnehmer für den erzeugten Strom in räumlicher Nähe gefunden werden können, der eine stabile und wirtschaftliche Nutzung ermöglicht hätte.

Wenig Interesse bei potenziellen Stromabnehmern

Ein wesentlicher Faktor, der bei der Einspeisung von Strom aus Erneuerbaren Energien Anlagen betrachtet werden müsse, sei die zunehmende Netzbelastung. „In Zeiten hoher Stromerzeugung kann es dazu kommen, dass Photovoltaik-Anlagen durch Netzbetreiber abgeschaltet oder in ihrer Leistung gedrosselt werden müssen, um die Stabilität des Stromnetzes zu gewährleisten“, so Gröger. Diese sogenannten Abregelungen führten jedoch auf Betreiberseite zu nicht planbaren Ertragsausfällen und damit zu unkalkulierbaren wirtschaftlichen Folgen. Zusätzlich verschärften Negativstrompreise die Lage: Bei Stromüberangebot könne der Börsenpreis unter null fallen, wodurch potenzielle Stromabnehmer weniger Interesse an langfristigen Lieferverträgen zu festen Preisen hätten, erläutert Gröger.

Projekt wirtschaftlich nicht umsetzbar

In einer frühen Projektphase habe sich die Neue Energie in vielversprechenden Gesprächen mit potenziellen Direktabnehmern in unmittelbarer Nähe des Schauffele-Sees befunden. Ein tragfähiges Direktabnahmemodell hätte die langfristige Wirtschaftlichkeit des Projekts ermöglicht. „Durch die beschriebenen Rahmenbedingungen entfällt jedoch der Anreiz für einen Abnehmer, sich zu binden, so dass das sorgfältig geplante Projekt nun nicht wirtschaftlich umsetzbar ist“, teilt Gröger mit.

Trotz der positiven Resonanz und der grundsätzlichen Unterstützung im Stadtrat zeige die aktuelle Entscheidung, dass neben ökologischen Zielsetzungen auch wirtschaftliche, regulatorische und technische Voraussetzungen maßgeblich für die Umsetzung solcher Vorhaben sind. Die Neue Energie wolle weiterhin an der Entwicklung und Umsetzung erneuerbarer Energieprojekte im Stadtgebiet festhalten. So betreibt das Unternehmen beispielsweise Photovoltaikanlagen auf den Kitas Herrmann Quack, Martin-Luther-King und Villa Regenbogen in Maximiliansau und der Friedens-Kita in Wörth, ebenso auf dem Dach der Mensa der Tullaschule in Maximiliansau. Die Stadt hat die Anlagen gepachtet und produziert somit den Gesamtstrombedarf der Einrichtungen selbst vor Ort.