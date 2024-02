Drei Körperverletzungen, zwei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und sechs Personen erhielten auf Grund ihres aggressiven Verhaltens einen Platzverweis. Das ist die Bilanz der Polizei Germersheim nach dem Faschingsumzug in Bellheim am Sonntagmittag. Mit neuer Streckenführung startete der Umzug traditionell um 13.30 Uhr in der Bahnhofstraße und führte über die Hauptstraße, Blumenstraße bis zur Schubertstraße, wo er gegen 16.45 Uhr endete. Nach Schätzungen des Veranstalters hatten sich rund 10.000 Besucher entlang der Aufzugsstrecke eingefunden. Größere Ausschreitungen und die Begehung schwerwiegender Straftaten waren nach Polizeiangaben im Umfeld der Veranstaltung nicht zu verzeichnen. Dennoch wurden aufgrund des Jugendschutzes rund 20 Liter Alkoholika während des Umzuges ausgeschüttet.