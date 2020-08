Kein Passierschein und keine Fahrerlaubnis: Am Dienstagmorgen kontrollierten Beamte der Bereitschaftspolizei das Durchfahrtsverbot zwischen Hagenbach und Maximiliansau (ehemalige L555). Gegen 07.30 Uhr wurde ein 41-jähriger Autofahrer kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass der Fahrer unberechtigt auf der Durchfahrtsstraße unterwegs und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Da er während der Kontrolle die Beamten auch mehrfach beleidigte erwarten ihn jetzt mehrere Strafanzeigen. Da der 41-Jährige nach der Kontrolle auch mehrfach versuchte in den Straßenverkehr zu laufen, wurde er in Gewahrsam genommen und in ein Krankenhaus gebracht.