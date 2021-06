Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz meldet am Sonntagmittag, 11.10 Uhr, für den Landkreis Germersheim keine neuen, bestätigten Corona-Infizierten binnen 24 Stunden. Die 7-Tages-Inzidenz, bezogen auf 100.000 Einwohner, liegt laut dem Land bei 6,2. Seit Beginn der Pandemie sind im Kreis 5551 Menschen an Covid-19 erkrankt oder haben sich bestätigt infiziert. 125 Erkrankte sind mit oder an der Infektion gestorben, 5395 sind genesen. 372 Infizierte wurden in einem Krankenhaus behandelt. Derzeit gibt es 31 Corona-Fälle im Kreis.