Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Ist die Meinungsfreiheit während der Corona-Pandemie ausgesetzt. Diese Frage stellen sich im Moment nicht Querdenker oder Corona-Leugner, sondern Menschen, die im April auf die Situation der Flüchtlinge im Mittelmeer aufmerksam machen wollten. Denn die Corona Pandemie hat die Lage der Flüchtlinge in den Lagern noch dramatisch verschlimmert.

Da die Stadt Karlsruhe – laut Bundesverfassungsgericht vom 17. April „rechtswidrigerweise“, so Anwalt Wolfgang Treiber – keine Versammlung der Aktion „Leave no one behind“