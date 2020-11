„Weiterverfolgt trotz lauter Kritik der Opposition im Kreistag wird das Projekt ’Neubau und Erweiterung Kreisverwaltung’“, hieß es in der Samstagausgabe im Bericht über den Haushaltsplan des Kreises für das Jahr 2021. Dem widerspricht Landrat Fritz Brechtel (CDU). Er hat recht. Der anfängliche Widerstand der SPD gegen das Projekt ist leiseren Hinweisen gewichen. In der Kreistagssitzung vom 7. September wurde der Planung einstimmig zugestimmt. Ein SPD-Sprecher hatte laut Sitzungsprotokoll zuvor gesagt: „Die Entscheidung für einen Umbau/Neubau kostet den Steuerzahler 40 Millionen Euro. Dabei muss sich die Verwaltung Gedanken machen, ob manches in aktueller Zeit noch gerechtfertigt ist. So sollte beispielsweise die Bürofläche hinterfragt und eine flexible Nutzung der Arbeitsplätze geprüft werden.“ Das wurde in den Beschluss des Kreistages aufgenommen, der letztlich einstimmig gefasst wurde. Also „keine laute Kritik der Opposition“ mehr. Wir bitten, den Fehler zu entschuldigen.