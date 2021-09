Mit deutlicher Mehrheit hat sich der Gemeinderat Knittelsheim am Mittwochabend gegen das Ausrichten der Kerwe am ersten Oktoberwochenende ausgesprochen. Das berichtete Ortsbürgermeister Ulrich Christmann (CDU) auf Anfrage.

Dagegen gesprochen hätten zum einen der enorme Aufwand bei der Kontakterfassung im Gemeindehaus, zum anderen die Ungewissheit, wie es angesichts der aktuell sehr hohen Infektionszahlen im Landkreis nach Auslaufen der noch bis 11. September gültigen Corona-Verordnung weitergeht. Dabei habe es schon einige Vorbereitungen gegeben.

Zuletzt hätten der Kulturausschuss und Mitglieder des TuS am Montag über die mögliche Ausrichtung der Kerwe und ein Hygienekonzept gesprochen. Schausteller, ein Autoscooter hätten bereits zugesagt, so Christmann. Nach seinen Angaben soll nun auch die Präsentation der Symbolfigur des Dorfes, das „Knillsemer Kätzel“, nicht wie geplant am ersten Oktoberwochenende erfolgen, sondern erst beim Neujahrsempfang der Gemeinde.