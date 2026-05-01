Die Vergnügungssteuer für Spielhallen in der Verbandsgemeinde Hagenbach wird nicht angehoben. Zumindest nicht im nächsten Jahr.

Die Vergnügungssteuer ist eine kommunale Aufwandssteuer, deren Höhe von Städten oder Verbandsgemeinden festgelegt wird. Die Einnahmen daraus verbleiben komplett in der jeweiligen Kommune. In der VG Hagenbach müssen die Aufsteller von Glücksspielautomaten von ihrem Einspielergebnis 10 Prozent als Vergnügungssteuer abführen. Im Jahr 2023 nahm die VG aus der Vergnügungssteuer 111.000 Euro ein, 2024 waren es 96.000 Euro und 2025 81.820 Euro. Aktuell gibt es noch vier Etablissements in der VG, in denen Glücksspielautomaten stehen.

Dem Rat wurde als Diskussionsgrundlage eine Wirtschaftlichkeitsberechnung vorgelegt. Von 1000 Euro Einspielergebnis verbleibt dem Betreiber nach Abzug von Umsatzsteuer (160 Euro), Vergnügungssteuer (100 Euro), Betriebskosten (circa 400 Euro) und Ertragsteuern (circa 102 Euro) ein Netto-Gewinn von 238 Euro. Diskutiert wurde eine Erhöhung der Vergnügungssteuer auf 15 Prozent, was den Netto-Gewinn des Spielhallen-Betreibers bei der Beispielrechnung um 35 Euro senken würden.

Die SPD sprach sich für die Erhöhung auf 15 Prozent aus. Fraktionsvorsitzender Karl-Heinz Benz verwies auf die umliegenden Kommunen, wo der Vergnügungssteuersatz überall höher ist als in Hagenbach. „Wir sollten keine Schutzoase für Glücksspielautomaten sein“, meinte Benz.

In den anderen Fraktionen sah man das ein wenig anders. Wenn Umsätze und Gewinne der Automatenbetreiber sinken würden, könnte das bedeuten, dass deren Geschäftsmodell erdrosselt werde, meinte Ute Lins (CDU). „Wenn die Betreiber dann die Verbandsgemeinde verlassen oder ganz aufgeben, haben wir gar keine Einnahmen mehr“, so Lins. Der Rat beschloss schließlich bei 5 Enthaltungen mit 15 Jastimmen die Vergnügungsteuer bei 10 Prozent zu belassen.