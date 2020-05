„Aus dem beliebten kleinen Wochenend-Ausflug über die Grenze Anfang Mai wird leider nichts.“ Das schreibt Erhardt Vortanz vom Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Club (ADFC), Kreisverband Germersheim in einer Pressemitteilung.

Auf Anfrage beim Eurodistrict Pamina habe er folgende Auskunft erhalten: Die Benutzung der Radwege ist vorerst bis 11. Mai in der Region Grand Est, zu dem auch das Département 67 Bas Rhin gehört, untersagt. Dies steht in einem entsprechenden Erlass der Präfektin Josiane Chevalier vom 20. April.

„Hinzu kommt, dass die Fähre Neuburg-Neuburgweier nicht verkehrt“, schreibt Vortanz. „Gerade für das badische Publikum aus Karlsruhe und Umgebung entfällt also auch diese beliebte Rheinquerung in Richtung Pfalz und Elsass. Die Fähre bei Neuburg und die Fähre Leimersheim hätten bis 3. Mai ihren Dienst eingestellt, weil sich in der Praxis die vorgeschriebenen Hygienanforderungen nicht erfüllen lassen.

Es gebe aber auch eine gute Nachricht: Die Umleitung des Rhein-Radwegs zwischen Lauterbourg und Neuburg kann ab Anfang Mai wieder entfallen, kündigte Vortanz an. Die Arbeiten am Deich würden zum 30. April beendet, danach werde die Umleitungsbeschilderung abgebaut.