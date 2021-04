Der weiterhin anhaltenden Corona-Pandemie und der damit einhergehenden hohen Inzidenzwerte im Landkreis Germersheim war es geschuldet, dass sowohl die Gottesdienste an den Kartagen wie auch an Ostern, nicht öffentlich gefeiert werden konnten. Bekanntlich werden in allen der zur Pfarrei Hl. Hildegard von Bingen gehörenden Gemeinden, bis auf Weiteres, keine Gottesdienste gefeiert. Die Kirchen in den Gemeinden sind jedoch weiterhin tagsüber von 10 Uhr bis 18 Uhr, zum persönlichen Gebet, geöffnet. Die allgemein bekannten Hygieneregeln sind beim Betreten der Kirchen zu beachten.