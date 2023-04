Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vergangene Woche kamen Schüler einer Hortgruppe in einer Bellheimer Kita in Quarantäne. Im familiären Umfeld der Kinder gab es eine auf das Coronavirus positiv getestete Person. In einem Blog wird der Grundschule Vertuschung vorgeworfen. Dabei gibt es nichts zu vertuschen.

Ende vergangener Woche hat die Kreisverwaltung mitgeteilt, dass es einen positiven Fall im Schülerhort St. Josef in Bellheim gibt und Kinder in Quarantäne seien. Doch keins der betroffenen