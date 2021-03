Das mobile Impfteam kommt am Samstag, 6. März, zur zweiten Impfung zu den Bewohnern des Seniorenheims. Wegen der dafür notwendigen Logistik sowie des anschließenden Ruhebedürfnisses der Bewohner bestehen daher sowohl am Samstag als auch am Sonntag keine Besuchs- und Testmöglichkeiten.

Die Erfahrungen aus der ersten Impfung seien durchweg positiv, wie Geschäftsführer Wolfgang Kuhn mitteilt. Schwerwiegende Erkrankungen und Folgen seien keine aufgetreten, lediglich Müdigkeit, Schläfrigkeit, Schüttelfrost, erhöhte Temperatur oder leichter Schmerz an der Einstichstelle. Um den Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, sich in Ruhe zu erholen, werde es am Wochenende keine Besuchs- und Testmöglichkeiten geben. „Wir bitten für diese Entscheidung um Verständnis“, sagt Kuhn.