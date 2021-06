Für die Gemeinde gibt es keinen Notfallplan für den Fall eines Blackouts. So lautet die Antwort der Gemeindewerke auf eine Anfrage der AfD-Fraktion im Gemeinderat, die der Werksausschuss bei seiner Sitzung am morgigen Mittwoch zur Kenntnis nehmen soll.

Stromausfälle wird es aus Sicht der Gemeindewerke immer geben. Ein Ausfall über mehr als acht Stunden ist sehr unwahrscheinlich, so der kaufmännische Werkleiter Jürgen Trauth in seiner Stellungnahme. Die AfD hatte angefragt, ob die Gemeinde für den Fall eines Blackouts abgesichert sei. Sie hatte dafür eine Störung im südosteuropäischen Raum im Januar 2021 angeführt, durch die für eine Stunde die Gefahr eines europaweiten Blackouts bestanden hatte. Dies sieht die AfD als Gefahr auch für Rülzheim an, weil in solch einem Fall die Versorgung der Rülzheimer Bevölkerung bei Strom, Fernwärme und Wasser gefährdet wäre.

Bei der Stromversorgung werde nur so viel Strom erzeugt, wie gebraucht wird, heißt es seitens der Werke. Der von der AfD beschriebene Ausfall habe nicht ausgeglichen werden können, weil ein Puffer fehlte, um auf den Ausfall reagieren zu können. Es werde aber bezweifelt, dass Kraftwerksaufälle zu einem europaweiten Blackout führen können. Die Stromversorgung in Deutschland sei „zu jeder Zeit gesichert“ gewesen. Für das Heizkraftwerk der Fernwärme gebe es keine Notstromversorgung. Ohne Strom könnten die Kunden aber auch keine Fernwärme abnehmen, daher brauche das Fernwärmenetz auch nicht weiter versorgt zu werden. Die Rohrleitungen seien zudem so gut isoliert, dass sie die darin befindliche Wärme „einige Zeit halten“ könnten.

Ein Inselbetrieb mit den Blockheizkraftwerken sei nicht möglich, eine Nachrüstung wäre „mit sehr hohem Aufwand und hohen Kosten verbunden“, was wirtschaftlich nicht vertretbar sei. Für längerfristige Stromausfälle stehe das Multifunktionsgebäude zur Verfügung, das über einen Notstromdiesel verfügt. Kraftstoff dafür sei für 3 bis 4 Tage vorhanden. Für die Wasserversorgung seien nicht die Werke, sondern der Zweckverband Wasserversorgung Germersheimer Südgruppe zuständig.

Info

Sitzung Werksausschuss, Mittwoch, 9. Juni, 18 Uhr, Dampfnudel. Thema unter anderem Wirtschaftsplan 2021 Gemeindewerke.