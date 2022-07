„Aufgrund von Energiesparmaßnahmen steht ab sofort kein Warmwasser mehr zur Verfügung.“ Schilder mit dieser Aufschrift hängen jetzt an den Eingängen zu allen städtischen Einrichtungen der Stadt Wörth, abgesehen von den Kindertagesstätten.

Der Hintergrund sei die aktuelle Debatte um die Gasmangellage, sagt Bürgermeister Dennis Nitsche (SPD). „Wir haben uns im Städtetag darauf verständigt, als Städte dort, wo immer es geht, Energie zu sparen.“ Das führe zwangsläufig zu Einschränkungen. „Wir machen das sehr konsequent.“

Die Entscheidung sei „verwaltungsseitig“ gefallen und soll am Dienstag im Stadtrat erläutert werden, kündigte Nitsche an. In vielen öffentlichen Gebäuden gebe es eine Warmwasserbevorratung, die nicht abgerufen werden. „Das tut jetzt nicht so schrecklich weh“, lautet seine Einschätzung. Denn man könne jetzt nicht einfach die Wassertemperatur etwas niedriger einstellen, weil dann die Gefahr von Keimen wie Legionellen in den Leitungen steige.

Sportler, die in den städtischen Gebäuden trainierten, müssten dann zuhause duschen. Doch auch das dürfe nicht so stark ins Gewicht fallen: Über die Ferien sind die Hallen sowieso geschlossen. Vielleicht sieht die Lage zum neuen Schuljahr auch wieder anders aus. „Wir fahren auf Sicht“, sgt Nitsche. Man habe die Entscheidung schweren Herzens getroffen. „Sobald wir das ändern können, machen wir das.“

