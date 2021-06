Wie die Stadtwerke Wörth informieren, müssen Besucher des Badeparks keinen Corona-Test vorzeigen. Die neue Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes-Rheinland-Pfalz sieht dies nicht vor. Es gelten jedoch Regeln wie das Abstandsgebot. Tickets müssen online unter www.baeder-woerth.de oder im Vorfeld am Hallenbad gekauft werden. Am Badepark direkt findet kein Ticketverkauf statt. Der Badepark startet am Mittwoch in die Saison.