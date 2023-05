Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einem Teilabschnitt der Ludwigstraße, der L 540, soll so schnell wie möglich nur noch Tempo 20 zu erlaubt sein. Das hat ein ortsfremder Handwerker anregt. Er sieht ansonsten Kinder in Gefahr.

Mitte März wandte sich Albert Blattmann, der nach eigenen Angaben seinen Wohnsitz im Altmarkkreis Salzwedel hat und Zimmerer ist, mit seinem Anliegen an verschiedene Institutionen und Personen. Dazu