Auch in diesem Jahr wird es kein Straßenfest in Lingenfeld geben. Langfristige Planungen seien wegen der Pandemie aktuell noch schwierig, sodass der Beschluss des Ortskartells in einer Videokonferenzsitzung für die Absage einstimmig erfolgte. Alle Beteiligten bedauerten dies sehr, sehen jedoch keine Alternative zu der Entscheidung, sagt Bianca Dietrich (SPD), zweite Beigeordnete der Ortsgemeinde. Spätestens im Mai will sich das Ortskartell wieder treffen, um über die zweite Jahreshälfte zu entscheiden. Je nach Lage könnte es vielleicht ein Fest am Kerwe-Wochenende geben. „Ideen und Vorschläge dafür sollen ab sofort gesammelt werden“, sagt Dietrich.

Vereinsleben steht still

Die Vertreter der Vereine berichteten, dass ihr Vereinsleben wegen der Pandemie nahezu still stehe. „Es wird zwar versucht, über virtuelle Treffen und Stammtische den Kontakt unter den Vereinsmitgliedern aufrecht zu erhalten, und zum Teil finden online Musik-Übungsstunden statt, aber alle hoffen, dass es bald wieder Möglichkeiten gibt, sich tatsächlich zu treffen“, sagt Dietrich. Pläne für 2021 habe der Gospelchor, der weitere To-go-Veranstaltungen vorsehe. Die Dorfmusikanten hofften darauf, im Oktober ihr Schlachtfest durchführen zu können, und der Männergesangverein will Mitte Juni sein Sommerfest feiern. Hundesportverein, Obst- und Gartenbauverein, Akkordimento sowie die Feuerwehr planen laut der Beigeordneten für 2021 bisher gar nichts, auch das Fest der SPD am 1. Mai und das Brunnenfest der CDU am Vatertag werden nicht stattfinden. Die TSV stehe in den Startlöchern, etwas zu organisieren, sobald klar sei, unter welchen Bedingungen was möglich ist. Für die Sport treibenden Vereine liege der Fokus aber auf dem „Hochfahren“ des Trainingsbetriebs, weist Dietrich hin.