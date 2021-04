Zu einem Unfall mit Verkehrsbehinderungen im Feierabendverkehr kam es am Donnerstagnachmittag. Ein Autofahrer war auf der B272 in Richtung Landau unterwegs, als er gegen 15.55 Uhr verkehrsbedingt abbremsen musste. Da der nachfolgende Lkw nicht den notwendigen Sicherheitsabstand eingehalten hatte, kam es zu einem Auffahrunfall, teilt die Polizei auf Nachfrage mit. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Zur Unfallaufnahme wurde der Verkehr in Richtung Landau umgeleitet. Die Verkehrsbehinderungen dauerten rund eine Stunde an. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 3000 Euro.