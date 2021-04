Gefahrenverordnung: Das Böse ist immer und überall

Der Politik, insbesondere in demokratisch verfassten Ländern, wird oft vorgeworfen, (zu) kurzfristig zu entscheiden und dabei jeweils auf den nächsten Wahltermin zu schielen. Davon kann in der Verbandsgemeinde Bellheim keine Rede sein; zumindest nicht in diesem speziellen Fall: In der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderats wurde die überarbeitete Gefahrenabwehrverordnung verabschiedet. – Unter anderem müssen Hunde nun ihre Menschen auch außerorts an der Leine führen, wenn sich Passanten nähern. Oder so ähnlich. – Die Gültigkeitsdauer des Werks, das am Tag nach seiner Verabschiedung in Kraft trat: bis 30. Juni 2041. Also weit über den nächsten Kommunalwahltag hinaus. Schon die zuvor gültige Verordnung, die eigentlich bis 2023 gegolten hätte, war 2003 in Kraft getreten. Warum diese Langfristigkeit? Liegt es an der vor Jahren von der Ersten Allgemeinen Verunsicherung gewonnenen Erkenntnis, dass das Böse immer und überall ist? Man folglich gar nicht vorsichtig genug sein und Gefahren gar nicht früh genug entgegentreten kann?

Eines der größten Risiken stellt derzeit ein kleines Virus dar. Zum Glück haben die regelmäßig diesbezüglich veröffentlichten Allgemeinverfügungen (also wer wann aus dem Haus wohin gehen und was mit wie vielen Leuten machen darf) der Behörden nur eine Gültigkeitsdauer von wenigen Wochen. Das macht Hoffnung – jedes Mal aufs Neue.

Samen: Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen

„Es grünt so grün, wenn Spaniens Blüten blühen“, singt das Londoner Blumenmädchen, Eliza Doolittle, ihrem versnobten Sprachlehrer Professor Higgins im Musical „My Fair Lady“ nach langem Training dialektfrei vor. Doch nicht nur in Südeuropa ergrünt das Grün. Das soll vermehrt auch in der Südpfalz geschehen, um Biene, Hummel, Schmetterling & Co. einen bunt blühenden Lebensraum und eine Nahrungsgrundlage zu bieten und so etwas für die Artenvielfalt zu tun. Dazu werden seit kurzem wieder Tütchen mit Blumensamen verteilt – fürs (heimische!) Beet und/oder für den (eigenen!) Blumenkasten. In der Verbandsgemeinde Rülzheim und der Stadt Germersheim werden sie kostenlos an interessierte Gründäumlinge abgegeben. In Kandel wurde am Gebäude des Bauhofs unterdessen ein Automat aufgehängt, der (Ältere) an die Kaugummi-Automaten von einst erinnert, die an fast jeder Ecke hingen. Nur dass nun hier in Kandel nach dem Einwurf von 20 beziehungsweise 50 Cent (früher waren es Pfennige) Blumensamentütchen herauskommen.

Es wird darauf zu achten sein, was so mancher Spaßvogel oder unerfahrene Zeitgenosse mit den Samen anstellt. Also nochmal: Nicht bei anderen aussäen! Aber bitte auch nicht rauchen! Sonst könnte den Betreffenden etwas blühen, wenn’s den einstigen Grünen (Sie erinnern sich!?), die inzwischen blau uniformiert sind, zu bunt wird. Und erfahrene Konsumenten werden angesichts des Inhalts der Tütchen sowieso sofort sagen: „Das kommt nicht in die Tüte.“

Ein schönes Wochenende

Michael Gottschalk